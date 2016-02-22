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مرضى الفشل الكلوى بالغربية يحتجون على نقص الأدوية بمستشفى المنشاوى العام

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مرضى الفشل الكلوى بالغربية يحتجون على نقص الأدوية بمستشفى المنشاوى العام مرضى الفشل الكلوى بالغربية يحتجون على نقص الأدوية بمستشفى المنشاوى العام
تظاهر مرضى الفشل الكلوى، المترددين على وحدة غسيل مستشفى المنشاوى العام بمدينة طنطا، احتجاجا على نقص الأدوية، وخاصة "حقن وقف النزيف".

وأكد المرضى أنهم فوجئوا بأن عمليات الغسيل بدأت دون حقن وقف النزيف المعتدين عليها، ما يعرض حياتهم للخطر، والنزيف أثناء الغسيل، وهو ما جعلهم يحتجون ويرفضون الغسيل، مطالبين وكيل وزارة الصحة بتوفير الأدوية.

على الفور انتقل إليهم مدير المستشفى، وتم إقناعهم بالعدول عن التظاهر، والعودة لوحدة الغسيل، ومخاطبة مديرية الصحة، وإدارة الطبى لتوفير كافة النواقص فى الخطة العلاجية للمستشفى.
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مصر 365

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