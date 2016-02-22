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بالصور .. مأمور قسم أول طنطا يشرف على زواج رسمى لسجين وربة منزل

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بالصور .. مأمور قسم أول طنطا يشرف على زواج رسمى لسجين وربة منزل بالصور .. مأمور قسم أول طنطا يشرف على زواج رسمى لسجين وربة منزل
أشرف العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا ، اليوم الاثنين ، علي عقد قران احد المساجين وزوجته عرفيا بعدما أنجبت وهو في السجن ، حفاظا علي الأنساب ، وتوفيرا لمناخ اجتماعي للسجناء وذويهم .

وأكد العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن سياسىة وزارة الداخلية العمل علي حل المشاكل الاجتماعية ، وتوفير حياة أفضل للمتهمين والسجناء ، وتوفير لهم مناخ جيد حتى يتم تأهيلهم لمعايشة المجتمع بعد الخروج من فترة الحبس .
>-محافظة-الغربية--،اخبار-الغربية-،-الغربية-،-مدير-الامن-،-الداخلية-،-مامور-القسم-،-زواج-شرعى-،-زواج-عرفى--(1)

وأضاف السروجى أنه علم بحالة السجين " رضا إبراهيم معوض سرور " 27 سنة جزمجى ومقيم بمنطقة سيجر التابعة لدائرة قسم أول طنطا ، ومسجون في القضية رقم 5 لسنة 2015 جنايات مخدرات ، أول طنطا ،و كان متزوج عرفيا قبل فترة سجنه ،من "أسماء عبد الفتاح أحمد الصعيدي" 25 سنة بائعة خضار وأنجبت منه وهو فى السجن .
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وأضاف السروجى فى إطار سياسة الوزارة تم استدعاء السجين ، وأبدى رغبته فى لم شمل عائلته ، والاعتراف بابنه أمام المجتمع ، وتم إقناعه بالزواج الشرعي للحفاظ علي زوجته ونجله ، وتم الاتصال بالزوجة ، وأقرت برضاها التام عن الزواج الشرعى .

وبناءا عليه حضر الشيخ أحمد السعيد مارية المأذون الشرعى وتم اتمام عقد الزواج بشهادة شهود من العاملين بالقسم ، وسط فرحه تامة من السجين وزوجته ، والعاملين بالقسم .

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