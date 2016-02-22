بالصور .. مأمور قسم أول طنطا يشرف على زواج رسمى لسجين وربة منزل

أشرف العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا ، اليوم الاثنين ، علي عقد قران احد المساجين وزوجته عرفيا بعدما أنجبت وهو في السجن ، حفاظا علي الأنساب ، وتوفيرا لمناخ اجتماعي للسجناء وذويهم .

وأكد العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن سياسىة وزارة الداخلية العمل علي حل المشاكل الاجتماعية ، وتوفير حياة أفضل للمتهمين والسجناء ، وتوفير لهم مناخ جيد حتى يتم تأهيلهم لمعايشة المجتمع بعد الخروج من فترة الحبس .

>

وأضاف السروجى أنه علم بحالة السجين " رضا إبراهيم معوض سرور " 27 سنة جزمجى ومقيم بمنطقة سيجر التابعة لدائرة قسم أول طنطا ، ومسجون في القضية رقم 5 لسنة 2015 جنايات مخدرات ، أول طنطا ،و كان متزوج عرفيا قبل فترة سجنه ،من "أسماء عبد الفتاح أحمد الصعيدي" 25 سنة بائعة خضار وأنجبت منه وهو فى السجن .

>

وأضاف السروجى فى إطار سياسة الوزارة تم استدعاء السجين ، وأبدى رغبته فى لم شمل عائلته ، والاعتراف بابنه أمام المجتمع ، وتم إقناعه بالزواج الشرعي للحفاظ علي زوجته ونجله ، وتم الاتصال بالزوجة ، وأقرت برضاها التام عن الزواج الشرعى .

وبناءا عليه حضر الشيخ أحمد السعيد مارية المأذون الشرعى وتم اتمام عقد الزواج بشهادة شهود من العاملين بالقسم ، وسط فرحه تامة من السجين وزوجته ، والعاملين بالقسم .



>