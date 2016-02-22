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رئيس جامعة السادات يفتتح فعاليات المعرض البيئى بالمنوفية.. اليوم

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رئيس جامعة السادات يفتتح فعاليات المعرض البيئى بالمنوفية.. اليوم رئيس جامعة السادات يفتتح فعاليات المعرض البيئى بالمنوفية.. اليوم
افتتح اليوم الاثنين، الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة السادات، فعاليات المعرض البيئى لطلاب مراحل التعليم الأساسى الابتدائى والإعدادى بمدارس جامعة مدينة السادات، والذى تم افتتاحه ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء الموافق 24 فبراير الجارى.

حضر الافتتاح الدكتور عصام متولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورضوان القرم أمين عام الجامعة، وفتحى عز الدين مدير عام الشئون القانونية بحضور مديرى ونظار مدارس التعليم الأساسى بمراحله الابتدائية والإعدادية.

وأكد البلال أن المعرض بمثابة إطلالة على أهمية التوعية البيئية وملوثات البيئة المختلفة، لتوعية النشء تلاميذ مراحل التعليم الأساسى بمدارس التعليم الابتدائى والإعدادى بمدينة السادات، حيث ضم المعرض عددا من المجسمات التى تحاكى البيئة وتعرض مصادر التلوث المختلفة فى المدن والريف والأنهار والحدائق وتلوث الشواطئ، كما يعرض قواعد المرور وكذلك عدد من اللوحات الإرشادية.
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