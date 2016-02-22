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3 آلاف مخالفة بحملة إشغالات بالدقهلية فى يوم واحد

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3 آلاف مخالفة بحملة إشغالات بالدقهلية فى يوم واحد 3 آلاف مخالفة بحملة إشغالات بالدقهلية فى يوم واحد
شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المركز، برئاسة اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، وبمشاركة قوة من مديرية أمن الدقهلية، وقسم شرطة المرافق، وقامت الحملة بضبط، 3381 مخالفة.

وتم تحرير 57 مخالفة قانون أشغال طريق، و24 مخالفة قانون منشأة بدون ترخيص، و27 مخالفة قانون عدم حمل رخصة بائع متجول، و19 مخالفة قانون عدم حمل شهادة صحية.

كما حررت الحملة 24 مخالفة قانون النظافة العامة، و13 مخالفة قانون البيئة، وتحريز 2986 مضبوطات متنوعة تم إيداعها بمخازن مجلس المدينة، وإزال 231 إشغال متنوع.
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