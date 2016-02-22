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بالصور.. تظاهر المفصولين من معهد دمنهور للمطالبة بإعفائهم من رسوم القيد

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بالصور.. تظاهر المفصولين من معهد دمنهور للمطالبة بإعفائهم من رسوم القيد بالصور.. تظاهر المفصولين من معهد دمنهور للمطالبة بإعفائهم من رسوم القيد
تظاهر منذ قليل، عدد من طلاب المعهد الأزهرى بدمنهور أمام مقر المنطقة الأزهرية، للمطالبة بإعفائهم من رسوم إعادة القيد، والتى تبلغ 500 جنيه، وذلك حتى يتسنى لهم دخول امتحانات الثانوية الأزهرية.

وأكد المحتجون أن هذا المبلغ يمثل عبئا إضافيا على كاهل أسرهم، خاصة أن أغلبهم من الأسر ضعيفة الحال.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الفتاح البسطراوى مدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة، أن هذه الرسوم تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للأزهر، وهى خاصة لإعادة قيد الطلاب المفصولين لتجاوزهم نسبة الغياب، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توجيه 5 إنذارات لهؤلاء الطلاب دون أى التزام منهم فتم فصلهم طبقا للقرارات واللوائح القانونية فى هذا الشأن.

وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية، أن التزام الطلاب بالحضور داخل المعاهد الدينية هو أمر ضرورى لتعديل سلوك الدارسين بما يتوافق مع قيم ومبادئ الأزهر الشريف.

الطلاب-المفصولين-بمعهد-دمنهور-الأزهرى-(1)

الطلاب-المفصولين-بمعهد-دمنهور-الأزهرى-(2)

الطلاب-المفصولين-بمعهد-دمنهور-الأزهرى-(3)
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