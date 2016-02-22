شركة مياه القناة تناقش ترشيد مياه الشرب فى مدرسة الأمل للصم بالإسماعيلية

قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة نظمت ندوة ترشيد مياه الشرب والحفاظ على وصلات الصرف بمدرسة الأمل للصم والبكم وضعاف السمع بالإسماعيلية.

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحات له، أن الندوة تناولت الدور الفاعل لمحافظات القناة من أجل الارتقاء بخدمة مياه الشرب والصرف الصحى، وفتح قنوات الاتصال مع المواطنين وأهمية استخدام الخط الساخن على الخط الأرضى فى استقبال شكواهم وتفعيل دور المتابعة من خلال الإدارة، وذلك فى إطار برنامج التوعية المكثف، والذى تنظمه الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، برعاية المهندس على حسين رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار عبد المنعم، إلى أن الندوة تناولت الدور المؤثر للقطاعات المتخصصة بشكل منتظم، مما يجعل مهمة الصيانة والإحلال والتجديد ومتابعة الجودة فى أفضل صورها، وأشاد بالتجاوب المبهر للتلاميذ والطلاب فى المراحل المختلفة (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، واهتمام إدارة المدرسة برئاسة فاطمة عبد المنعم مدير المدرسة والدور الجيد للدكتورة ميرفت بيومى بدران، التى قامت بالتعامل بلغة الإشارة مع الحضور، وعددهم 35 طالبًا من تلك المراحل.

وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلان، أن تناول كل من سيف شعلان مدير التوعية بالشركة، وأية نصر عضو العلاقات العامة والإعلام، وفاطمة عبد الرحيم، السلوكيات الإيجابية التى يجب ممارستها من أجل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على وصلات الصرف الضحى الداخلية، وإن هذا واجب دينى اجتماعى ثقافى حضارى، وشارك من إدارة المدرسة فكيهة بيومى.

وكانت نتائج الندوة التواصل المتميز من الطلاب الذين أظهروا تفاعلهم من خلال الإجابات على بعض الأسئلة فى كيفية الاستخدام الأمثل لترشيد استهلاك المياه، وتم توزيع بعض الهدايا البسيطة تحفيزًا لهم، وتم الاتفاق على توسيع دور التوعية من خلال عقد عدة ندوات بالمدرسة.



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