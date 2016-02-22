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غدا.. محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات معهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة

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غدا.. محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات معهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة غدا.. محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات معهد تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة
يشهد محمد بدر محافظ الاقصر، غدًا الثلاثاء، تسليم الشهادات الخاصة بمنحة"iti" الخاصة بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، للدفعات التى اجتازت المنحة مؤخرًا، بقاعة 3 بمبنى ديوان عام المحافظة.

وبلغ عدد الذين اجتازوا المنحة "نظام الـ3 أشهر"،91 شابا وفتاة، حصلوا عليها خلال الفترة من فبراير إلى مايو لعام 2015.

وتقسم الدفعات التى ستتسلم الشهادات إلى 6 دفعات وهم: دفعة 229 iti بمركز القرنة، ودفعة 226 نجع خميس، دفعة 225 بالمركز المجتمعى بالبر الغربى، ودفعة 224 بمنشية النوبة بالطود، فى تخصص web design، أما دفعة 228 بمركز إسنا، ودفعة ديوان عام المحافظة، فى تخصص برمجة الشبكات.

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