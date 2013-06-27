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الانتهاء من تصوير "الزوجة التانية" وتسليم 10 حلقات للفضائيات

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الانتهاء من تصوير "الزوجة التانية" وتسليم 10 حلقات للفضائيات الانتهاء من تصوير "الزوجة التانية" وتسليم 10 حلقات للفضائيات

كتب : نورهان طلعت الخميس 27-06-2013 15:12

انتهى أبطال وفريق عمل مسلسل "الزوجة التانية"، من تصوير أحداث المسلسل، حيث قال منتج العمل ممدوح شاهين في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المخرج خيري بشارة انتهى تماما من تصوير أحداث المسلسل وأنه يواصل حاليا مونتاج الحلقات الأخيرة، وقد تم تسليم العشر حلقات الأولى للفضائيات التي ستعرض العمل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير العمل في وقت قياسي وذلك لعدم مواجهته أي أزمات مادية طوال فترة التصوير.

"الزوجة التانية" من بطولة عمرو واكد وعمرو عبد الجليل وعلا غانم وآيتن عامر وزكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف أحمد صبحى وياسين الضو، وإخراج خيري بشارة.

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