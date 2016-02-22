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مؤتمر"المصرية للقلب"يكشف عن أحدث علاج للرجفان الأذينى عبر الكى بالتبريد

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مؤتمر"المصرية للقلب"يكشف عن أحدث علاج للرجفان الأذينى عبر الكى بالتبريد مؤتمر"المصرية للقلب"يكشف عن أحدث علاج للرجفان الأذينى عبر الكى بالتبريد
كشف الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب بمعهد القلب القومى عن أحدث علاج جديد لاختلال كهرباء القلب وخاصة مرض الرجفان الأذينى عن طريق باستخدام أحدث تقنية من الكى بالتبريد أو التجميد Cryotherapy.

وأضاف نائب المعهد القومى للقلب خلال المؤتمر الدولى السنوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لأمراض القلب اليوم الاثنين بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية بأن أخر تقنية للعلاج بالكى يتم فيها استئصال البؤر الكهربائية الشاذة حول الأوردة الرئوية الأربعة المتصلة بالقلب باستخدام درجات حرارة شديدة الانخفاض تصل إلى ٤٠ تحت الصفر.

وأوضح د. جمال أن التقنية الجديدة المستخدمة فى العلاج بالكى تعد نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال، حيث تؤدى لانتظام ضربات القلب دون الحاجة للأدوية، وساهمت فى تعزيز فاعلية وآمان هذا النوع من العمليات.

يذكر أن عمليات الكى بالتبريد التقليدية تستخدم موجات التردد الحرارى قبل تطويرها مؤخرا بشكل ملحوظ لتستخدم فى علاج أخطر الأمراض.
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