«الشيخ»في قائمة الاهلي لمباراة المصري وأستبعاد «انطوي و نجيب»

أعلن عبد العزيز عبد الشافي زيزو المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة المصري غداً الثلاثاء في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع السابع ببطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبا هم «أحمد عادل، ومسعد عوض، واحمد ربيع الشيخ، حسام غالي، ومحمد هاني، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، وعبد الله السعيد، وعمرو السولية ، ورامي ربيعة، وأحمد فتحى، وصبري رحيل، وسعد سمير، وعمرو جمال، وأحمد حجازي، وحسين السيد، وصالح جمعه، ورمضان صبحي، وايفونا، وأحمد الشيخ».

وأستبعد الجهاز الفني جون أنطوي ومحمد نجيب وباسم علي وأحمد حمدي لأسباب فنية.

وخرج شريف اكرامي ووليد سليمان من القائمة للإصابة وعماد متعب بسبب معاناته من نزلة برد قوية جعلته يتغيب عن المران خلال الأيام الماضية.

قال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن وليد سليمان سوف يشارك فى التدريبات بصورة طبيعية عقب مباراة المصري مباشرة وسيكون بعدها جاهزاً للمشاركة فى المباريات وفقاً لرؤية الجهاز الفنى.

وقال أن اللاعب شارك فى جانب من التدريبات الجماعيه خلال الايام الماضية ويستكمل تدريباته فى الجمانيزيوم وعانى وليد سليمان من الاصابة فى كاحل القدم وخضع للحقن بالبلازما ثلاثه مرات.

ويدرس الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم أو يومين على أقصى تقدير عقب مباراة المصرى التى تقام غداً على ستاد برج العرب ضمن مؤجلات الإسبوع السابع للدورى، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لنادي الاهلي.

وسوف يحسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة والقائم بأعمال المدير الفنى أمر الراحة غداً الثلاثاء ولفت الجهاز الفنى إلى أن الراحة تعد ضرورة ملحة فى ظل الإجهاد الشديد الذى يعانيه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات واللعب مباراة كل ثلاث أيام .