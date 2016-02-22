تسريحات شعر لمناسباتك الخاصة

سواء كنت عروسًا أو حتى ضيفة عادية في إحدى حفلات الزفاف، فأنت بحاجة إلى تسريحة تناسب أجواء الاحتفال من جهة، وتتلاءم مع هذا الجو الحارّ والرطوبة العالية من جهة أخرى. وذلك كي يظلّ شعرك متألقًا طوال مدة المناسبة.

كذلك عليك الحرص على اختيار التسريحة المناسبة لك، ولا تقومي بغسل أو قص شعرك في يوم المناسبة نفسه، كي تتجنبي المفاجآت.

إليك بعضًا من التسريحات العالمية، والتي تتلاءم مع أجواء المناسبات والطقس الحار:

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1.الضفائر: الضفائر تعتبر من التسريحات التقليدية التي تناسب جميع السيدات في جميع المناسبات. ولقد ابتكر مصففو الشعر العالميون الكثير من الأشكال المميزة في شكل الضفائر، مما جعلها واحدةً من التسريحات الأكثر ملاءمةً للحفلات والمناسبات.

وكل ما عليك فعله، للتألق بهذه التسريحة الرائعة، هو عمل جديلة أسفل الشعر، قومي بتمريرها على الجزء العلوي من رأسك، كتاج لشعرك، مع تأمين الضفيرة بمثبتات الشعر كي لا تسقط. كما يمكنك وضع زينة الشعر والورود على الضفيرة لإبراز جمالها وتألقها، ولا تنسي وضع رذاذ الشعر، لتثبيت التسريحة عند الانتهاء.

2.تسريحة تويست الفرنسية: هي تسريحة فرنسية تعتمد على البساطة، كما أنها مناسبة جدًّا لأيام الرطوبة والحرارة العالية. وكلّ ما عليك فعله، للحصول على هذه التسريحة، هو تجميع شعرك إلى الخلف مع عمل كعكة ملتوية في أحد الجانبين وتأمينها بمثبتات للشعر، ولا تنسي رذاذ الشعر، لإعطائها رونقًا خاصًّا ولحمايتها من الحرارة.

3.الكعكة الكلاسيكية: هي تسريحة أنيقة ومثالية لحفلات الزفاف. كل ما عليك فعله للحصول عليها هو تجعيد أطراف شعرك، مما يساعد على ثبات شعرك أكثر في الكعكة، ثم قومي بعمل كعكة منخفضة في نهاية رأسك، بحيث يكون الشعر قريبًا من رقبتك، مع ترك خصلات من الشعر على جانبي وجهك.

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