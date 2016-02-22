هيا عبد السلام الوجه الجديد لتشكيلة Skin Naturals من Garnier

لا شكّ أن شهر نوفمبر سيكون رائعاً بالنسبة إلى ماركة Garnier مع اختيار الممثّلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام لتكون الممثّلة الرسمية لمستحضرات Skin Naturals للعناية بالبشرة من Garnier في المنطقة.

لم يقع اختيار الماركة على هيا عبد السلام لتكون الوجه الجديد لها من باب الصدفة، فهي مرادف للجمال الطبيعي الذي تزاوجه مع حسّ فكاهة مميّز وروح حرّة مفعمة بالحيوية، ما يعكس تماماً جوهر Garnier. كونها ممثّلة ومخرجة، لا تجسّد هيا النجاح والثقة العالية بالنفس فقط بل إنّها تعبّر أيضاً عن نظرة طبيعية، عصرية وصادقة، تجعل الجميع يحبّونها من اللحظة الأولى. هذا ما يُفسّر شعبيّتها اللافتة على الإنستغرام مع عدد هائل من المتابعين يبلغ 3.7 مليون، ويجعلها بالتالي من بين المؤثّرين الأساسيين في العالم العربي، والخيار الممتاز للعب دور سفيرة تشكيلة Skin Naturals من الماركة. استناداً إلى ذلك، ستتمكّن هيا من تشجيع المستهلكين على التعبير عن شخصيّاتهم الفريدة وجمالهم الطبيعي المميّز من خلال Garnier.

تعليقاً منه على هذا الحدث، قال روبرتو خوري، المدير العام لقسم المنتجات الاستهلاكية وماركة Garnier في لوريال الشرق الأوسط: "تجسّد هيا تماماً جوهر الماركة وقيمها، وهذا ليس فقط من ناحية جمالها العصري ورونقها الصحي، بل أيضاً من حيث نظرتها الإيجابية وثقتها العالية بنفسها. لذا، يسرّنا في Garnier أن نجعلها فرداً من أسرتنا، كما نتطلّع إلى تأسيس شراكة مثمرة وإيجابية مع هيا حاضراً ومستقبلاً." ستتمحور حملة هيا الإعلانية الأولى كممثّلة لمستحضرات Skin Naturals Garnier، حول كريم BB Cream من الماركة، المستحضر الرمزي، الأكثر شهرة في التشكيلة.

أمّا هيا فترى أنّه ثمّة تناغم مثالي بينها وبين Garnier. فهي تقول إنّ قرارها بأن تصبح ممثّلة Garnier يرتكز على تقديرها الكبير لجوهر الماركة الذي يرتكز على فكرة الجمال الطبيعي. كما تتشارك مع الماركة قيم هذه الأخيرة المتمحورة حول توفير إطلالات جميلة، تشعّ صحّة للنساء والرجال الناشطين، ما يساعدهم على التواصل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هيا الفرادة في الأسلوب، وهي تؤمن بأنّ Garnier قادرة على مساعدة النساء في تحقيق إطلالة تفيض أناقة وتبقى طبيعية، جميلة وواثقة.