مجموعة أحمر شفاه Retro Matte من Mac

لكل من يفضل التألق الدائم وروعة السمو الرفيع الطاغي. قامت ماك بالإبداع في هذه التركيبة الكلاسيكية مع 15 لون قوي مشبع من Retro Matte Liquid Lipcolour. سواء اخترت

لون الأحمر الناري المركز لـ Fashion Legacy، الفوشيا المشرق لـ Tailored to Tease أو اللون الطبيعي الرائع لـ Lady-Be-Good،جميع ألوان الشفاه هذه تعد بشيء واحد:

ألا وهو موجة لونية كبيرة بلمسة نهائية جلدية سائلة تحول الشفاه على الفور وتبقى ثابتة في مكانها، ونسيانها مستحيل.

M•A•C Retro Matte Liquid Lipcolour

Fashion Legacy أحمر ناري مركز

Feels So Grand أحمر غامق

High Drama خوخي غامق

Dance with Me أحمر توتي غامق

Lady-Be-Good طبيعي متوسط دافئ

Tailored to Tease فوشيا مشرق

Oh, Lady خمري غامق

Recollection intense بنفسجي مشرق

Quite the Standout أحمر برتقالي مشرق

To Matte With Love توتي مشرق

Personal Statement وردي ساطع

Divine-Divine light وردي كريمي

Mademoiselle bright مرجاني كريمي

Back in Vogue طبيعي دراقي

Rich & Restless سالمون وردي متوسط