مجموعة أحمر شفاه Retro Matte من Mac
الإثنين 22-02-2016 16:29
لكل من يفضل التألق الدائم وروعة السمو الرفيع الطاغي. قامت ماك بالإبداع في هذه التركيبة الكلاسيكية مع 15 لون قوي مشبع من Retro Matte Liquid Lipcolour. سواء اخترت
لون الأحمر الناري المركز لـ Fashion Legacy، الفوشيا المشرق لـ Tailored to Tease أو اللون الطبيعي الرائع لـ Lady-Be-Good،جميع ألوان الشفاه هذه تعد بشيء واحد:
ألا وهو موجة لونية كبيرة بلمسة نهائية جلدية سائلة تحول الشفاه على الفور وتبقى ثابتة في مكانها، ونسيانها مستحيل.
M•A•C Retro Matte Liquid Lipcolour
Fashion Legacy أحمر ناري مركز
Feels So Grand أحمر غامق
High Drama خوخي غامق
Dance with Me أحمر توتي غامق
Lady-Be-Good طبيعي متوسط دافئ
Tailored to Tease فوشيا مشرق
Oh, Lady خمري غامق
Recollection intense بنفسجي مشرق
Quite the Standout أحمر برتقالي مشرق
To Matte With Love توتي مشرق
Personal Statement وردي ساطع
Divine-Divine light وردي كريمي
Mademoiselle bright مرجاني كريمي
Back in Vogue طبيعي دراقي
Rich & Restless سالمون وردي متوسط