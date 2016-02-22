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«الأغنية الشعبية» و«الحموات» في «انتبهوا أيها السادة» على الحياة

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«الأغنية الشعبية» و«الحموات» في «انتبهوا أيها السادة» على الحياة «الأغنية الشعبية» و«الحموات» في «انتبهوا أيها السادة» على الحياة

الفنانة هالة فاخر – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة هالة فاخر، في برنامجها “انتبهوا أيها السادة”، والذي يعرض اليوم الإثنين في الساعة 4 عصرًا على قناة “الحياة” المطربين الشعبيين هوبا ومحمد سلطان وشاعر الأغنية الشعبية حسن عزو، وسوف تناقش هذه الفقرة مستقبل الأغنية الشعبية في ضوء زحف وانتشار أغاني المهرجانات.

والفقرة الثانية سيحل د. خليل فاضل استشاري الطب النفسي وزميل الكلية الملكية بلندن وسيتم خلال هذه الفقرة مناقشة موضوع اجتماعي مهم جدًا يمس كل بيت وهو الحموات وعلاقتهم بزوج البنت او زوجة الابن ومدى تدخلهم في حياة أولادهم، وفي الفقرة الثالثة هيكون معانا الشيف حسن حسونة.

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