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على عبد العال: أشرف بالانتماء لـ"دعم مصر".. ومنذ انتخابى أصبحت رئيسا للجميع

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على عبد العال: أشرف بالانتماء لـ"دعم مصر".. ومنذ انتخابى أصبحت رئيسا للجميع على عبد العال: أشرف بالانتماء لـ"دعم مصر".. ومنذ انتخابى أصبحت رئيسا للجميع
قال النائب إلهامى عجينة، إن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يأتى بأى شىء يخص التقاليد البرلمانية، وتابع: "أنا شايف أن اللائحة يجب أن يوضع فيها ضوابط برلمانية".

وأضاف "عجينة" موجها حديثه لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال:"هذه اللائحة اتحط فيها مواد لاتئلاف دعم اللى حضرتك تنتمى إليه، وأنا راجل مش بتاع مناصب، وشايف إن مفيش عدالة، وجرت التقاليد البرلمانية إن المعارضة تكون شمال المنصة والأغلبية يمين المنصة، ومجلسنا لازم يكون له شكل".

ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أشرف بالانتماء لدعم مصر، ولكن منذ وقت انتخابى تخليت عن صفتى الحزبية وأصبحت رئيس للجميع، لا أميز بين من ينتمى لدعم مصر ومن ينتمى لأى فصيل سياسى آخر، وأنا لا أتخذ قرار ولكن القرار للمجلس".
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مصر 365

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