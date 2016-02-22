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توفيق عكاشة تريند تويتر بعد طرده من قاعة النواب.. ومغردون:"اثبت مكانك"

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توفيق عكاشة تريند تويتر بعد طرده من قاعة النواب.. ومغردون:"اثبت مكانك" توفيق عكاشة تريند تويتر بعد طرده من قاعة النواب.. ومغردون:"اثبت مكانك"
دخل هاشتاج "توفيق عكاشة" فى قائمة الأكثر تداولا محتلا المرتبة السادسة على الترند المصرى، بعد طرده من قاعة مجلس النواب، على خلفية اشتباكه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد احتجاجه على عدم منحه الكلمة، وتوجيه حديثه لرئيس مجلس النواب قائلاً: "أنت أساسا جيت غلط".

هاشتاج توفيق عكاشة (1)

وسخر عدد من المغردين فى الهاشتاج من قرار الطرد، وجاءت التدوينات مثل: "عايزين يا جماعة نعمل هاشتاج لدعم توفيق عكاشة ضد الظلم اللى واقع عليه، مفجر ثورة 30 يونيو مينفعش يتعمل معاه كده"، فيما كتب آخر: "يعنى لما توفيق عكاشة قال أنه عاوز يتكلم، يستاهل الطرد من المجلس، طب على الأقل كان أداله كارت أصفر الأول".

هاشتاج توفيق عكاشة (2)

وكتب محمود جمعة: "اوعى تخرج يا ضكتور، اثبت مكانك"، فيما كتب آخر " هيطلع دلوقتى ويعمل مؤتمر صحفى ويصرح أنه مضطهد سياسيا فى ، وهيطلب اللجوء المرادى لزامبيا".

هاشتاج توفيق عكاشة (3)

هاشتاج توفيق عكاشة (4)

هاشتاج توفيق عكاشة (5)

توفيق عكاشة لرئيس مجلس النواب قبل طرده: "إنت أساسا جيت غلط"

رئيس مجلس النواب يطرد توفيق عكاشة من القاعة لاحتجاجه على عدم منحه الكلمة
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مصر 365

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