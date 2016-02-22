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بالصور.. ذوو الإعاقة يضربون عن الطعام أمام مجلس النواب‎

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بالصور.. ذوو الإعاقة يضربون عن الطعام أمام مجلس النواب‎ بالصور.. ذوو الإعاقة يضربون عن الطعام أمام مجلس النواب‎
نظم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، للمطالبة بتفعيل نسبة 5% فى التعيين بالوزارات، والتغاضى عن شرط السن فى المسابقات الحكومية وإلغاء الأشد احتياجا.

وقال أحمد فتحى، أحد المطالبين بتطبيق نسبة 5%، إنهم جاءوا لمجلس النواب لأن المسئولين لم يستجيبوا لمطالبهم، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة مجلس الوزراء الخلفية، مشيرا إلى أنهم بدأوا اليوم فى الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لهم.

ورفع المحتجون لافتات "المعاقون ليسوا متسولين..مضربون عن الطعام".

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