ميناء دمياط ينفى عودة خط الرورو التركى

نفت هيئة ميناء دمياط ما نشر مؤخراً على بعض المواقع الأخبارية ، بشأن إعادة تشغيل خط الرورو التركى السابق تشغيله بين تركيا والموانى المصرية ومنها ميناء دمياط .

وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أن هذا الخبر عارى تماماً من الصحة وأن هذا الخط قد تم إيقافه تماماً عن دخول ميناء دمياط بالفعل إعتباراً من 31/7/2014 ، تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية بعدم تجديد الإتفاقية ، وأن الميناء لم يستقبل أية سفن تابعة لهذا الخط إعتباراً من التاريخ المذكور .

أما بشأن ما أعلنه الميناء مؤخراً عن تدشين خط ملاحى جديد، إنما هو خط تم التعاقد علية بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من طرف والخطين الملاحيين العالميين HAPPAG_LOYD الألمانى و ARKAS التركى من طرف أخر ، وذلك لغرض تشجيع نقل الحاصلات الزراعية والبساتين المصرية إلى موانى البحر الأسود عن طريق سفن حاويات وليست رورو لنقل الشاحنات كما كان من قبل .

وأضاف البيان، أن ميناء دمياط ينحصر دوره فى هذا الشأن فى تقديم خدمه متميزة فى سرعة تراكى ومغادرة السفن شأنها فى ذلك شأن جميع السفن المترددة على الميناء .