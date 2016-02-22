رئيس الأركان الكويتى:ضرورة وضع خطط عاجلة للقضاء على التنظيمات الإرهابية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش بالكويت الفريق الركن محمد خالد الخضر ضرورة مضاعفة الجهود والسعى إلى وضع خطط عاجلة للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

وقال الفريق الخضر ـ فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن لرؤساء الأركان لدول التحالف ضد داعش والذى بدأ بالكويت الاثنين" إننا مطالبون بتكثيف الجهود مع دول العالم للتصدى لظاهرة الإرهاب التى تمارسها تلك التنظيمات التى تهدد أمن الدول واستقرارها".

وأعرب عن فخر واعتزاز القوات المسلحة الكويتية باختيار أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كقائد للعمل الإنسانى، ودولة الكويت كمركز إنسانى عالمى ما يدفعنا للمضى قدما نحو التصدى للتنظيمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه إيمانا منا بمساهمة ذلك فى إفشاء السلام الدولى، والرقى بمفهوم الإنسانية".

وأكد أهمية هذا المؤتمر فى ظل استمرار التحديات، والظروف الأمنية البالغة الدقة التى يواجهها العالم بشكل عام، وفى المحيط الإقليمى بشكل خاص، الأمر الذى يحتم علينا التكاتف، والعمل الجماعى الدؤوب لمواجهة تلك التحديات.

ولفت إلى أن أهم ما يواجهه العالم اليوم هو محاولات بعض التنظيمات الإرهابية ومنها (داعش) رسم صورة لا تعكس حقيقة الدين الاسلامى متخذين فيها القتل والدمار وسيلة والإرهاب منهجا وترويع الآمنين أسلوبا.

وشدد على أن هذه الأعمال لا ترتبط فكرا ولا عملا بحقيقة الدين الاسلامى الحنيف وقيمه الانسانية السامية.

وقال" نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة، ومحاولات ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابى لتقويض أمن واستقرار المحيط الإقليمى والدولي"..مؤكدا وقوف الكويت ودعمها للتحالف الدولى فى مواجهة هذا التنظيم، والهجمات الإرهابية التى يتعرض لها العالم أجمع، وخاصة تلك التى يتعرض لها إخواننا فى سوريا، والعراق".

ودعا الفريق الخضر إلى استغلال هذا المؤتمر الذى تشارك فيه 29 دولة لتبادل وتوحيد وجهات النظر والمضى قدما فى محاربة الإرهاب بكل أشكاله..مؤكدا أن دولة الكويت كانت وما زالت فى مقدمة الدول التى تكافح الإرهاب.

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