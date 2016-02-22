طرد توفيق عكاشه من جلسة النواب بموافقة أغلبية الأعضاء

وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب، على إخراج النائب توفيق عكاشة، من القاعة عقب خلاف ومشادة مع علي عبد العال، رئيس الجلسة.

وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب، وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبا على رئيس المجلس: “أنا طالب الكلمة من امبارح”.

وحذره عبد العال، قائلا: “سيادة النائب اجلس مكانك”، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبد العال إخراجه من الجلسة للتصويت، وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.

ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: “انت أساسا جيت غلط” وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب”.