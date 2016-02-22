أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طرد توفيق عكاشه من جلسة النواب بموافقة أغلبية الأعضاء

Google+ Print
طرد توفيق عكاشه من جلسة النواب بموافقة أغلبية الأعضاء طرد توفيق عكاشه من جلسة النواب بموافقة أغلبية الأعضاء

توفيق عكاشة

وافق أغلبية أعضاء مجلس النواب، على إخراج النائب توفيق عكاشة، من القاعة عقب خلاف ومشادة مع علي عبد العال، رئيس الجلسة.

وكان عكاشة قاطع حديث أحد النواب، وتحرك من المقعد لوسط القاعة، وانفعل غاضبا على رئيس المجلس: “أنا طالب الكلمة من امبارح”.

وحذره عبد العال، قائلا: “سيادة النائب اجلس مكانك”، ومع استمرار عكاشة في الحديث طرح عبد العال إخراجه من الجلسة للتصويت، وهو ما حظى بموافقة أغلبية النواب.

ووجه عكاشة حديثه لرئيس المجلس قبل خروجه من القاعة: “انت أساسا جيت غلط” وخرج من القاعة، وتبعه مصطفى بكري وعدد من النواب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا