«الصحة»: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزراة الصحة والسكان، في بيان اليوم الاثنين، تطعيم 8 ملايين و 731 الف طفل وذلك خلال اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلال الأطفال.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت أمس الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر لمدة أربعة أيام وتهدف إلى تطعيم حوالى 15 مليون و533 ألف طفل تقريبا من عمر يوم و حتى 5 سنوات لجميع الاطفال المصريين و غير المصريين بجميع محافظات الجمهورية .

وتهدف الحملة الى رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة واستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، وذلك طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات «شلل رخو حاد ».

والتطعيم يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف أما المدن فيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا،كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومحطات القطارات ومترو الانفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة ، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وأكدت الوزارة “خلو مصر من شلل الأطفال ، حيث كانت آخر حالة مؤكدة لشلل أطفال تم تسجيلها بمصر عام 2004 ، كما أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 من قبل منظمة الصحة العالمية”، على حد قول البيان.