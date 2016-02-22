«الليثي» يكشف سر حرائق قرية «ميدوم» ببنى سويف في «واحد من الناس» الجمعة المقبلة

كتبت – إنجي لطفي

استجاب الإعلامي عمرو الليثي، لمطالب الأهالى بقرية “ميدوم ” ببنى سويف والذين تواصلوا مع برنامج ‘‘واحد من الناس’’من أجل ايصال صوتهم وتوضيح معاناتهم من انتشار الحرائق بالقرية دون سبب.

وحرص «الليثي»، إلى التوجه إلى القرية المنكوبة بشرط اصطحاب أحد علماء الأزهر وأحد المتخصصين في البحث الجنائي لمعرفة رأي الدين وأيضًا إذا كانت هناك شبهة جنائية في انتشار الحرائق، من أجل الوصول إلى الحقيقة وإنارة الطريق للأهالي حتى لا ينجرفوا وراء الخرافات وتواجد في الزيارة أيضًا النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى.

وكان أهالي قرية ميدوم قد وجهوا الدعوة أيضًا إلى النائب علاء حسانيين والمعروف بقدرته على معالجة هذه القضايا باستخدام بعض آيات من القرآن الكريم.

> وتكشف الحلقة عن عدد من المفاجأت المذهلة بعد القيام بالزيارة والتى تتخللها لقاءات مع الأهالي وأصحاب المنازل المحترقة وسماع رأي الدين والبحث الجنائي والنائب علاء حسانيين.

وكان الإعلامي د.عمرو الليثي قد أكد على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة من خلال الأزهر ورأي أحد رجال الدين بالإضافة إلى تناول الشبهة الجنائية أن وجدت من خلال أحد المتخصصين وأن لا يكون الأمر عرضة للتهويل والمبالغة والجري وراء الخرافات وستفجر الحلقة مفاجأة كبرى سيتم الإعلان عنها في نهاية الحلقة.