حبس ضابط مفصول تزعم تشكيلاً عصابيًا لخطف المواطنين وطلب فدية من أسرهم

أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، بحبس تشكيل عصابى لخطف المواطنين، يتزعمه ضابط مفصول، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الخطف والسرقة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار باقى التشكيل.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد بتكوين عدد من الأشخاص لتشكيل عصابى لخطف المواطنين بالقاهرة والجيزة، ومساومة أسر الضحايا على إخلاء سبيلهم مقابل الحصول على فدية، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على 3 بينهم ضابط مفصول.

وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على باقى أفراد التشكيل العصابى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.