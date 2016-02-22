إعلان نتائج بحوث علاقة عدوى زيكا بتشوهات المواليد مايو المقبل

قال مسئول أمريكى كبير فى مجال الصحة العامة إن النتائج الأولية لدراستين تجريان بالتعاون بين البرازيل والولايات المتحدة ستظهر بحلول مايو أيار لحسم العلاقة بين عدوى زيكا الفيروسية التى تجتاح الأمريكتين وتشوهات المواليد علاوة على اضطرابات عصبية أخرى.

وتسعى الدراستان إلى تأكيد أن عدوى زيكا التى ينقلها البعوض مسئولة عن زيادة لا مثيل لها فى البرازيل فى إنجاب مواليد يعانون من صغر حجم الرأس إلى جانب متلازمة جيلان-باريه التى تسبب شللا مؤقتا لدى البالغين.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه منذ ظهور العدوى فى البرازيل العام الماضى استفحلت لتشمل 32 دولة ومنطقة لاسيما فى الأمريكتين.

كان ينظر لعدوى زيكا الفيروسية فى بادئ الأمر على أنها بسيطة نسبيا لكن احتمال ارتباطها بتشوهات المواليد دفع منظمة الصحة العالمية فى الأول من الشهر الجارى إلى الإعلان أن زيكا وباء يستفحل انطلاقا من البرازيل وانه يشكل طارئا عالميا يتعلق بالصحة العامة وطالبت بإجراء أبحاث عاجلة للوقوف على علاقته بارتفاع أعداد حالات الاشتباه فى تشوه الأجنة والمواليد مشيرة إلى أن هذه الصلة قد تتضح خلال أسابيع.

وقالت المراكز الأمريكية إنها ستفحص 100 من المواليد ممن يعانون من صغر حجم الرأس وأمهاتهم بالبرازيل ومقارنتهم بمواليد أصحاء لتحديد ما إذا كان الفيروس يسبب تشوهات المواليد فيما ستبحث دراسة أخرى للمراكز تجرى فى البرازيل أيضا احتمالات العلاقة بين زيكا ومتلازمة جيلان-باريه.

وقالت آن شوتشارت نائبة مدير المراكز الأمريكية إن من المتوقع ظهور النتائج فى الربيع المقبل. وينقل البعوض عدوى زيكا إلى جانب الحمى الصفراء وحمى الدنج.

وأضافت قائلة للصحفيين خلال اجتماع بالعاصمة البرازيلية لبحث كيفية التعامل مع الفيروس إن لدى العلماء أدلة متزايدة على أن زيكا يسبب تشوهات المواليد لكن للناس العاديين أحكامهم الخاصة المختلفة بشأن مدى كفاية هذه الدلائل.

ومضت تقول إن الدراسات الخاصة بعلوم الأوبئة التى يجرى بعضها فى البرازيل والبعض الآخر فى كولومبيا قد تعضد هذه العلاقة.

وتبذل البرازيل التى شهدت أول إصابة بالمرض جهودا حثيثة لاحتواء تفشى الفيروس الذى يهدد حضور دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو فى أغسطس. ونصح المسئولون هناك الحوامل بالتزام بيوتهم تحسبا للإصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأسبوع الماضى أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بصغر حجم الرأس فى البلاد وعددها 508 حالات يرجح أن تكون مرتبطة بالفيروس ووصفت إحصاءات سابقة بأنها متحفظة للغاية.

وقال وزير الصحة البرازيلى إن البلاد جعلت الإبلاغ عن حالات الإصابة إلزاميا بعد إصابة 1.5 مليون شخص بالفيروس فى البلاد.