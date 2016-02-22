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حبس ربة منزل ومدرسة 4 أيام لاتهامهما بتشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر

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حبس ربة منزل ومدرسة 4 أيام لاتهامهما بتشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر حبس ربة منزل ومدرسة 4 أيام لاتهامهما بتشكيل شبكة دعارة بمدينة نصر
أمر حسام عرجاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر، بحبس ربة منزل ومعلمة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتشكيل مخلة بالاداب لاستقطاب راغبى المتعة الحرام .

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "سميحة.خ" ربة منزل بإدارة شقة بزهراء مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل ألف جنيه فى الساعة الواحدة.

بعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، والعقيد عماد العوضى بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة و"رباب.أ" معلمة تربية رياضية، أثناء ممارستها الجنس مع "محمد.ح" حاصل على ليسانس حقوق، وتم ضبط 18 ألف جنيه، 11 هاتف محمول، 2 واقى ذكرى، وشريط منع الحمل.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار محمد حتة رئيس نيابة أول مدينة نصر.

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