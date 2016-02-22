التحقيق مع عاطل انتحل صفة طبيب ويدير مركز تعليمى للحجامة بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطل لانتحاله صفة طبيب بشرى ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مستغلاً خبرته بالعلاج بالحجامة.

وكشفت التحريات أن المتهم استأجر شقة بإمبابة، وأعدها كمركز طبى تحت مسمى "المركز الطبى للحجامة" بدون ترخيص، وإعلانه عن المركز بوسائل التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية والجرائد الرسمية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم أوهم ضحاياه بأن الدراسة بالمركز مدتها 3 أشهر مقابل خمسة آلاف جنيه، يحصل بعدها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة إخصائى فى الحجامة معتمدة من وزارة الخارجية.

وأضافت التحريات تصنيع المتهم الأدوية بدون ترخيص وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء علاج العديد من الأمراض منها (الضغط والسكر وتأخر الإنجاب والعجز الجنسى وسرعة القذف والعمود الفقرى والقلب والتهاب الأعصاب) وتسويقها بأسعار باهظة .

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته كارنيه مزور منسوب صدوره إلى وزارة الصحة يفيد عمل المتهم طبيب بشرى وكارنيه مزور منسوب صدوره إلى الأكاديمية الكندية تفيد حصوله على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال والموارد البشرية على خلاف الحقيقة و180 شهادة مزورة بأسماء الضحايا منسوب صدورها إلى المركز تفيد حصولهم على درجة أخصائى فى الحجامة ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتصديقات وزارة الخارجية.

كما عثر على 840 عبوة زجاجية وبلاستيكية وكرتونية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر لعلاج العديد من الأمراض و600 كبسولة فارغة مجهولة المصدر جاهزة للتعبئة و5000 سرنجة منتهية الصلاحية و3 أجولة أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات والعبوات المضبوطة.

بعرض المضبوطات على مدير التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، تبين أن العبوات المضبوطة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وتمثل خطرا على صحة المواطنين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.