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«داعش» يقصف معسكر للحشد الشعبي في الموصل

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«داعش» يقصف معسكر للحشد الشعبي في الموصل «داعش» يقصف معسكر للحشد الشعبي في الموصل

عناصر تنظيم داعش – أرشيفية

قصف تنظيم ‘‘داعش’’ الإرهابي، معسكر لقوات الحشد الشعبي وقوات الشرطة في زليكان القربية من الموصل، والذي يسيطر عليها.

ويستعد الجيش العراقي لمعركة الموصل لتحريرها من قبضة داعش، إذ أعلنت السلطات العراقية إرسال اللواء واحد وسبعين إلى مدينة نينوى، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال خالد العبيدي، وزير الدفاع العراقي، خلال زيارته لمعسكر التاجي شمالي بغداد، إن هذه القوات ستنضم إلى أعداد كبيرة تم تجهيزها من الفرقة الخامسة عشر في معسكر مخمور. مشيرًا إلى أن قوات البشمركة الكردية “ستكون جزءً مهما من العمليات”، إضافة إلى كافة القوى الأمنية الأخرى والتحالف الدولي، في إطار عملية تحرير الموصل.

وقال أسامة النجيفي، رئيس كتلة متحدون في البرلمان العراقي أسامة النجيفي، إن اشتراك الحشد الشعبي في معركة تحرير محافظة نينوى “لا مبرر له”.

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