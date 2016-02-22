بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر

بدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، حملة موسعة لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بجميع أنحاء المحافظة ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت الدكتورة رقية ناصر مديرة الإدارة أن الحملة إنطلقت صباح أمس الأحد وتستمر حتى الخميس القادم فى الفترة من السابعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا بالمواقع الثابتة وحتى السابعة مساءا بالفرق المتحركة وأن إجمالى عدد الأطفال المستهدف تطعيمه يصل إلى 177 ألفا و350 طفل وطفلة ويشمل جميع الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أرض المحافظة.

وأضافت بأن التطعيم يشمل الأطفال من سن يوم الميلاد وحتى خمس سنوات عن طريق نقط على اللسان وذلك وسط إستجابة عالية من الأهالى الذين توجهوا إلى مراكز التطعيم وإستقبال الفرق الصحية بالمنازل.

وأشارت ناصر إلى تحقيق نسبة تطعيم 57 % من إجمالى العدد المستهدف وذلك من خلال أكثر من 1000 فرقة ثابتة ومتحركة بالوحدات والمكاتب الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمرور على المنازل ومشاركة 1600 ممرض وفنى ومشرف من الطب الوقائى والصحة.