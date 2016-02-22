أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر

Google+ Print
بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر

أرشيفية

بدأت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، حملة موسعة لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بجميع أنحاء المحافظة ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت الدكتورة رقية ناصر مديرة الإدارة أن الحملة إنطلقت صباح أمس الأحد وتستمر حتى الخميس القادم فى الفترة من السابعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا بالمواقع الثابتة وحتى السابعة مساءا بالفرق المتحركة وأن إجمالى عدد الأطفال المستهدف تطعيمه يصل إلى 177 ألفا و350 طفل وطفلة ويشمل جميع الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أرض المحافظة.

وأضافت بأن التطعيم يشمل الأطفال من سن يوم الميلاد وحتى خمس سنوات عن طريق نقط على اللسان وذلك وسط إستجابة عالية من الأهالى الذين توجهوا إلى مراكز التطعيم وإستقبال الفرق الصحية بالمنازل.

وأشارت ناصر إلى تحقيق نسبة تطعيم 57 % من إجمالى العدد المستهدف وذلك من خلال أكثر من 1000 فرقة ثابتة ومتحركة بالوحدات والمكاتب الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمرور على المنازل ومشاركة 1600 ممرض وفنى ومشرف من الطب الوقائى والصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا