المعارضة السورية تجتمع فى الرياض لبحث الهدنة

>بدأت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية اجتماعا الإثنين فى الرياض، بحسب متحدث باسمها، فى لقاء يرجح أن يخصص لبحث الهدنة التى تعمل واشنطن وموسكو على تنفيذها فى سوريا.

وقال المتحدث منذر ماخوس "ثمة اجتماع يعقد" للهيئة التى انبثقت عن لقاء أطياف مختلفة سياسية وعسكرية من المعارضة فى الرياض فى ديسمبر، لتوحيد رؤيتها حول مفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وأشار ماخوس إلى أن الإجتماع قد يستمر يومين أو ثلاثة، وسيخصص للبحث فى التطورات منذ قرار المعارضة المشاركة فى مفاوضات دعت اليها الأمم المتحدة الشهر الماضى فى سويسرا، من دون أن تقلع فعليا. وحدد موعد جديد لها فى 25 فبراير.

ويأتى الإجتماع وسط سعى من واشنطن المؤيدة للمعارضة، وروسيا الداعمة للنظام، إلى التوصل لهدنة فى النزاع العسكرى الذى أودى بحياة أكثر من 260 ألف شخص فى خمسة اعوام.

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