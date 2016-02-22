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الموندو: مليون عملية إجهاض سرى بسبب زيكا فى البرازيل

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الموندو: مليون عملية إجهاض سرى بسبب زيكا فى البرازيل الموندو: مليون عملية إجهاض سرى بسبب زيكا فى البرازيل
قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن البرازيل ترفع حالة طوارئ صحية غير مسبوقة حول الإجهاض الذى يعتبر من "المحرمات" فى البلاد، بعد وجود 4000 حالات من الأطفال الذين يعانون من مرض صغر الرأس الذى يسببه الفيروس.

وأشارت الصحيفة، إلى ارتفاع عدد حالات اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرى، حتى وصل إلى مليون عملية، كما أكدت السلطات أن كل يومين تتوفى امرأة بسبب الظروف غير المستقرة التى تنفذ هذه العمليات السرية، ولذلك فعلى البرازيل أن تتجه إلى تعديل قوانين الإجهاض فى البلاد.


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