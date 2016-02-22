جامعة الأزهر تفصل مدعى الفوز بمسابقة القرآن بتهمة الإخلال بالشرف

انتهت لجنة مجلس التأديب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط من التحقيق مع الطالب عبد الرحيم عبد الراضى بالفرقة الرابعة، والذى اشتهر مؤخرا بـ"قارئ القرآن الكريم المزيف"، وتم استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى ماليزيا ومشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن وفوزه بالمركز الأول وإصدار قرار بفصله نهائيا من الجامعة.

وأكدالدكتور رمضان عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، فصل الطالب فصلا نهائيا من الجامعة، بعد التحقق من أكذوبته وعدم صدق ادعاءاته، بتوجيه تهمة الإخلال بالشرف والكرامة وسوء السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها، خاصة بعدما تم التحقيق معه حول تعرضه لمؤامرة وابتزازه وتهديده بالقتل ولم يقدم أى دليل على ادعائاته من أى جهة، مما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه.

عقدت الجلسة، اليوم الاثنين، واستمرت لمدة 3 ساعات للتحقيق مع الطالب برئاسة الدكتور رمضان عبدالله، عميد كلية الصيدلة، بعد أن راجعت الكلية أوراق الطالب عبد الرحيم راضى، ولم تجد ما يفيد حصوله على أى إجازات أو تأشيرات أو تصاريح السفر لأى مهمة أو مسابقة خارج مصر، كما ثبت أن الطالب لم يترشح للمسابقة من أى من الجهات الرسمية، سواء الأزهر أو الأوقاف.

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