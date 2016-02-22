أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة الأزهر تفصل مدعى الفوز بمسابقة القرآن بتهمة الإخلال بالشرف

Google+ Print
جامعة الأزهر تفصل مدعى الفوز بمسابقة القرآن بتهمة الإخلال بالشرف جامعة الأزهر تفصل مدعى الفوز بمسابقة القرآن بتهمة الإخلال بالشرف
انتهت لجنة مجلس التأديب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط من التحقيق مع الطالب عبد الرحيم عبد الراضى بالفرقة الرابعة، والذى اشتهر مؤخرا بـ"قارئ القرآن الكريم المزيف"، وتم استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى ماليزيا ومشاركته فى المسابقة العالمية للقرآن وفوزه بالمركز الأول وإصدار قرار بفصله نهائيا من الجامعة.

وأكدالدكتور رمضان عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، فصل الطالب فصلا نهائيا من الجامعة، بعد التحقق من أكذوبته وعدم صدق ادعاءاته، بتوجيه تهمة الإخلال بالشرف والكرامة وسوء السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها، خاصة بعدما تم التحقيق معه حول تعرضه لمؤامرة وابتزازه وتهديده بالقتل ولم يقدم أى دليل على ادعائاته من أى جهة، مما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه.

عقدت الجلسة، اليوم الاثنين، واستمرت لمدة 3 ساعات للتحقيق مع الطالب برئاسة الدكتور رمضان عبدالله، عميد كلية الصيدلة، بعد أن راجعت الكلية أوراق الطالب عبد الرحيم راضى، ولم تجد ما يفيد حصوله على أى إجازات أو تأشيرات أو تصاريح السفر لأى مهمة أو مسابقة خارج ، كما ثبت أن الطالب لم يترشح للمسابقة من أى من الجهات الرسمية، سواء الأزهر أو الأوقاف.

موضوعات متعلقة:
>وكيل الأزهر: استدعاء طالب القرآن وتحويله للتأديب حال كذبه

http://s.youm7.com/2585716

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "