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نائب يتعدى بالضرب على أحد الصحفيين داخل مجلس النواب

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نائب يتعدى بالضرب على أحد الصحفيين داخل مجلس النواب نائب يتعدى بالضرب على أحد الصحفيين داخل مجلس النواب
اعتدى اللواء محمود خميس، عضو مجلس النواب، بالضرب على الزميل محمد طارق، الصحفى بجريدة الوطن، وذلك أثناء قيامه بممارسة مهام عمله بالبهو الفرعونى فى جلسة اليوم.

بدأت الواقعة حينما تم طرد الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، من القاعة العامة غاضبًا، وتوجه إليه عدد من الصحفيين لمعرفة أسباب خروجه غاضبًا، وحينها تدخل اللواء محمود خميس ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم.. قائلاً: "أمشوا محدش هيتكلم معاه مفيش حاجة هتتقال"، وذلك فى الوقت الذى لم يعترض توفيق عكاشة على الحديث إلى الصحافة مما أضطر الصحفيين إلى مواصلة الحديث معه.

وقبل أن يتكلم توفيق عكاشة قام النائب محمود خميس بالتعدى بالضرب على الزميل، وعلى الفور تدخل عدد من أعضاء المجلس لاحتواء الأزمة.

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مصر 365