محكمة الاستئناف تتسلم ملف رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق بالدرب الأحمر

تسلمت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، ملف قضية رقيب الشرطة مصطفى محمود المتهم بقتل السائق عادل دربكة، عقب مشاجرة بينهما بمنطقة الدرب الأحمر، عقب إحالته للمحاكمة الجنائية استعدادا لتحديد جلسة لمحاكمته.

وأسندت النيابة العامة إلى رقيب الشرطة تهمة القتل العمد بسبب الخلاف على دفع أجرة نقل البضائع.

وكشف قرار إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر بسبب الخلاف على الأجرة، والذى أعدته نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وإشراف المحامى العام الأول للنيابات هشام حمدى، عن استماع نيابة حوادث جنوب القاهرة إلى 11 شاهدا على الواقعة، بينهم 3 من ضباط التحريات الذين أدانوا المتهم، وأكدوا فى أقوالهم أمام النيابة تعمده قتل المجنى عليه، كما استمعت النيابة إلى والد وشقيقة المجنى عليه، الذين اتهموا رقيب الشرطة بالقتل العمد ونفوا رؤية الواقعة.

وتبين من أمر الإحالة أن النيابة واجهت جميع الشهود بالمتهم داخل مستشفى العجوزة، والذين تعرفوا عليه، وهم أصحاب المحلات المجاورة للواقعة.

تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته النيابة أكد أن الوفاة جاءت نتيجة طلقة نارية واحدة فقط أطلقت من مسافة قريبة جدا، وملاصقة لجبهة المجنى عليه، وأسفرت عن انفجار الرأس وخروج أجزاء من المخ، وأحدثت الوفاة فى الحال، كما أكد تقرير الطب الشرعى أن السلاح المتحفظ عليه هو نفس السلاح المستخدم فى الجريمة.

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