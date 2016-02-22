مدرب الأهلي – ميدو يوضح لـ في الجول: هذه مميزات يول.. وقلق من تعاقد الأهلي معه

أحمد حسام "ميدو" قلق من تعاقد الأهلي مع مارتن يول المدرب الهولندي في الموسم الجاري، لأن الرجل المخضرم لديه من المميزات الفنية الكثير.

وعمل ميدو مع مارتن يول خلال فترة احترافه في توتنام كما تدرب تحت يده بقميص أياكس أيضا، وتربطهما علاقة قوية جعلت المدرب يتصل هاتفيا بلاعبه السابق لسؤاله عن الأهلي قبل قبول المهمة. (التفاصيل)

وقال ميدو لـFilGoal.com يوم الأثنين: "مارتن يول رجل تكيتيكي على أعلى مستوى، ويملك كل الصفات التي تؤهله للنجاح مع الأهلي".

4-4-2

وأضاف "يول من عشاق طريقة 4-4-2 ويستخدمها دوما".

وتابع "يول واجه مشكلة في أياكس عندما حاول تغيير طريقتهم الشهير 4-3-3 إلى 4-4-2. لم يكن هذا سهلا في ثقافة النادي الهولندي".

وأفصح "وقتها كنت أتبادل المشاركة مع لويز سواريز ومنير حمداوي".

طرفان من أصل دفاعي

وأردف "ودائما ما يعتمد على طرفين هما في الأصل لاعبي وسط ملعب".

وأجاب "لماذا؟ لأنه يبحث عن رباعي في الوسط يجيد الأدوار الدفاعية".

وأفاد "يفعل يول ذلك لكي يقوم بإشراك رباعي قوي دفاعيا مع الدفع بأحدهم على الأقل بمزايا هجومية".

الأهلي

أما بالنسبة للأهلي فيرى ميدو أن الفريق الأحمر يملك من اللاعبين ما تجعل لديهم مرونة تكتيكية للعب بأكثر من طريقة.

وأشار "يول شخص بسمات القائد يجيد التعامل مع الإعلام ويجيد فراءة المباريات وشخصية قوية جدا وأي فريق قادر على الاستفادة منه".

وأردف "يول ناجح جدا في التعامل مع اللاعبين كل لاعب على حدى بشخصيته حسب شخصية كل لاعب.. يحتوي غضب اللاعبين وأنا شخصيا تعلمت منه الكثير وتحدثت معه في العديد من الأمور التكتيكية".

وأكمل "اختيار جيد جدا للأهلي".

وأتم "أنا شخصيا قلق من وجوده مع الفريق الأحمر لأنه قادر على تطوير اللاعبين ومضاعفة قوته هذا الموسم".