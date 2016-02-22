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الأهلي يوضح آخر خطوات بناء استاد النادي وأسباب انتظار قانون الرياضة

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الأهلي يوضح آخر خطوات بناء استاد النادي وأسباب انتظار قانون الرياضة الأهلي يوضح آخر خطوات بناء استاد النادي وأسباب انتظار قانون الرياضة

كشف عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي عن الخطوات الجادة التي يقوم بها مجلس الإدارة حاليا لإنشاء استاد النادي الجديد بفرع الشيخ زايد.

وقال وحيد "انتهينا من التصميم الخاص بالاستاد وسعته ولم يتبق سوى طريقة التنفيذ والتي تنتظر قانون الرياضة الجديد لأن هذا المشروع استثماري ويبحث الأهلي عن النموذج الأمثل لألية التنفيذ بما يتفق مع قوانين الدولة".

وأضاف "حلم جماهير الأهلي سوف يتحقق بإنشاء هذا الاستاد، وستكون هناك خطوات على أرض الواقع يلمسها الجميع بمجرد صدور قانون الرياضة".

وأكد وحيد أن الاستاد الجديد سوف يحمل كافة المواصفات العالمية وسيلحق به المتحف الذي يجسد كل تاريخ الأهلي وبطولاته.

وأردف "هذا بالإضافة إلي أكبر متجر لمنتجات الأهلي في الشرق الأوسط وقاعة كبري للمؤتمرات الرياضية".

وعن فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس قال "الأهلي أنهي كافة الخطوات الإجرائية في وزارة الإسكان، وأخيرا بات طلب الأهلي في يد لجنة التسعير والذي تحدد ميعاد لإجتماعها في النصف الأول من مارس المقبل لتسعير الأرض وتحديد قيمتها وبعدها يكون الاستلام".

وأتم "بعد ذلك تبدأ الخطوات الإيجابية في إنشاء هذا الفرع، والذي سوف يكون إضافة حقيقية للمنشآت الرياضية في ، نحن في مجلس الإدارة نرغب في إنهاء كافة هذه الأمور سريعا ووضع الأهلي في المكانة التي يستحقها على كافة المستويات".

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