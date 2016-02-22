مستشفى الأهلي - وليد سليمان يعود عقب مواجهة المصري

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن آخر أخبار إصابات بعض لاعبي الفريق.

ويخضع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لبرنامج تأهيلي خاص بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة غزل المحلة بالدوري.

وكان شريف إكرامي قد عاني من الإصابة أثناء تسجيل محمد يحيى لهدف المحلة في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 في آخر مواجهات الأهلي بالدوري في الجولة الـ19.

وأوضح خالد محمود طبيب القلعة الحمراء أن إكرامي سوف يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لمدة أسبوع وعقب البرنامج سيجري بعض الفحوصات للوقوف على مدى تعافيه واستجابته للبرنامج التأهيلي.

كما أشار الطبيب إلى أن الشاب أحمد حمدي قد تعافى نهائيا من إصابته وأصبح جاهزا للمشاركة بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية.

في حين أن وليد سليمان سوف يشارك في تدريبات المارد الأحمر بصورة طبيعية عقب مباراة المصري ومشاركته في المباريات ستكون وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وغاب وليد عن الأهلي في 8 مباريات بالدوري وكانت آخر مباراة شارك فيها هي مباراة الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة والتي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 7-3.

وغاب متعب عن التدريبات الجماعية للفريق الإثنين لليوم الرابع على التوالي.