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قضاة مصريون بروما: العلاقات «المصرية-الإيطالية» قوية ولا تؤثر فيها أحداث عارضة

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قضاة مصريون بروما: العلاقات «المصرية-الإيطالية» قوية ولا تؤثر فيها أحداث عارضة قضاة مصريون بروما: العلاقات «المصرية-الإيطالية» قوية ولا تؤثر فيها أحداث عارضة

المستشار عدلي حسين – أرشيفية

قال قضاة المشاركون في البرنامج المنعقد حاليًا بالمعهد الدولي للدراسات الجنائية بسيراكوزا بإيطاليا ومنسقه رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار عدلي حسين نائب رئيس المعهد، إن إيطاليا في مصر، وأن العلاقات «المصرية – الإيطالية»، أزلية وأبدية لا تؤثر فيها أحداث عارضة هنا أو هناك، وأن القضاء في البلدين مشهود له بالاستقلالية والنزاهة.

وتبادل المشاركون في البرنامج من الإيطاليين والمصريين، حوارًا مثمرًا ومفيدًا في مجال إدارة العدالة الجنائية، مع التأكيد على حقوق الإنسان.

ومثل محكمة النقض قضاتها عبد الجواد هاشم، والدكتور فتحي المصري، ويحيى خليفة، والقاضيات الشابات سالي الصعيدي ورانيا سناء الملك وهالة جمال.

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