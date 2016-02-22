بالفيديو والصور.. فيضانات تضرب جنوب إسرائيل والمياه تحاصر المنازل فى سديروت

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن طقسا سيئا ضرب اليوم الاثنين، مدن متعددة فى جنوب إسرائيل، وأدى الهطول الكثيف للأمطار إلى تعرض مدينة "سديروت" إلى فيضانات أغلقت على أثرها المدارس بالمدينة.

وأضافت الصحيفة أن الطرق الرئيسية فى جنوب إسرائيل أغلقت، وتم الدفع برجال الإنقاذ والإسعاف بعد غرق 3 سيارات فى مياه الفيضانات، ودخول المياه المنازل بمدينة سديروت.

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>وأوضحت الصحيفة أنه فى منطقة "هار هنجف" حاصرت المياه 4 إسرائيليين عقب سقوط الأمطار بغزارة خلال تجولهم فى المنطقة، موضحة أن الرياح الشديدة التى ضربت المنطقة أدت إلى سقوط أعمدة الإنارة.

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وفى شمال إسرائيل، أدت الأمطار التى ضربت مدينة "صفد" إلى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع إلى 70 مليمترا، حيث استمر سقوط الأمطار لأكثر من 18 ساعة متواصلة.

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