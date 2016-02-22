رئيس الوزراء اللبنانى يتعهد بتصويب "هفوة" فى الموقف تجاه السعودية

>اقر رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام بحصول "هفوة" فى التعامل مع الرياض دفعتها لوقف مساعداتها للقوات المسلحة اللبنانية، متعهدا فى حديث لصحيفة سعودية تصويب الموقف فى جلسة حكومية الاثنين.

وكانت الرياض أعلنت الجمعة وقف مساعدات تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش وقوى الأمن الداخلى اللبنانيين، معللة ذلك باتخاذ بيروت مواقف "مناهضة" لها، محملة المسؤولية عنها لحزب الله الشيعى حليف دمشق وطهران. ولقى الموقف السعودى دعم مجلس التعاون الخليجي.

وقال سلام لصحيفة الشرق الأوسط "لم يكن لبنان تاريخيا خارج الإجماع العربي، وحصول تقصير أو هفوة ما، لا يعنى أن ما حصل هو الأصل".

أضاف "الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان فى يوم من الأيام، ولهذا لا يجب أن نرد على هذا الا بالتعبير عن اخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا".

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