إصابة عنصرين من الجيش الليبى فى انفجار لغم بأجدابيا

أصيب عنصران من كتيبة الهندسة العسكرية التابعة للجيش الليبى جراء انفجار لغم أرضى أثناء عملية تفكيكه بحى القلوز بأجدابيا بليبيا.

وقال منصور عاطى الناطق باسم الهلال الأحمر بأجدابيا- فى تصريح صحفى الاثنين، أن الانفجار وقع أثناء عملية تفكيك لغم أرضى زرع فى أحد المنازل بجوار مسجد أبى بكر الصديق المعروف بمسجد الشخشخان بحى القلوز بمدينة أجدابيا.

وأضاف عاطى أن الانفجار تسبب فى إصابة عنصرين من كتيبة الهندسة العسكرية أحدهما يدعى فتحى السعيطى والآخر محمد الحمودى تم نقلهما إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف بأجدابيا، حيث تم إسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى الجلاء بمدينة بنغازى من أجل استكمال باقى العلاج هناك.

يشار إلى أن كتيبة الهندسة العسكرية تعمل منذ أمس الأول على نزع الألغام والمفخخات التى قام عناصر شورى ثوار أجدابيا بزرعها داخل الشوارع والمنازل بحى القلوز أثناء الاشتباكات، وذلك لمنع كتيبة التوحيد السلفية وشباب الأحياء المدعومين من قوات الجيش باقتحام الحى.

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