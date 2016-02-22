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المرصد السورى: ارتفاع أعداد ضحايا تفجيرات دمشق إلى 155 قتيلا

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المرصد السورى: ارتفاع أعداد ضحايا تفجيرات دمشق إلى 155 قتيلا المرصد السورى: ارتفاع أعداد ضحايا تفجيرات دمشق إلى 155 قتيلا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين، عن ارتفاع أعداد ضحايا التفجيرات، التى تعرضت لها منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ومدينة حمص بسوريا إلى 155 قتيلا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) عن المرصد (مقره لندن) قوله "إن أعداد ضحايا القتلى ارتفعت إلى 155 شخصا، بينهم 99 مدنيا منهم أطفال ونساء".

وكان المرصد أعلن- فى وقت سابق- أن حصيلة التفجيرات التى استهدفت- أمس- منطقة السيدة زينب فى ريف دمشق وتبناها تنظيم داعش ارتفعت إلى 83 قتيلا و178 جريحا، فيما أسفر تفجيران بسيارتين مفخختين عن سقوط 57 قتيلا فى مدينة حمص، معظمهم من المدنيين.

وكانت ستة تفجيرات قد هزت حى الزهراء الذى تقطنه غالبية من علوية، وسط مدينة حمص، ومنطقة السيدة زينب التى تقطنها غالبية شيعية جنوبى دمشق..وتعرض حى السيدة زينب لتفجيرات مماثلة الشهر الماضى، قتل فيها 71 شخصا، وتبناها تنظيم "داعش" أيضا.
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