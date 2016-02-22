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اضطراب التنفس أثناء النوم يرفع معدلات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

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اضطراب التنفس أثناء النوم يرفع معدلات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة اضطراب التنفس أثناء النوم يرفع معدلات الإصابة بأمراض الكلى المزمنة
قال تقرير من تايوان إن الإصابة بعدم انتظام التنفس أثناء النوم قد تزيد من مخاطر أمراض الكلى المزمنة.

وأجرى باحثون هذه الدراسة بالاستعانة بقاعدة بيانات الهيئة القومية لبحوث التأمين على الصحة فى تايوان بين عامى 2000 و2010 وقاموا بتحليل حالات 8600 مريض يعانون من تقطع التنفس أثناء النوم بواقع أربع مرات عن مجموعة أخرى متماثلة فى السن والنوع والدخل الشهرى لكنها لا تعانى من هذه الحالة.

وقال يونج-تاى تشين بفرع مستشفى هيبنغ فيويو بمدينة تايبه عاصمة تايوان إن التحليل كشف عن 157 حالة إصابة بأمراض الكلى المزمنة بين من يعانون من تقطع التنفس أثناء النوم.

ومع وضع عوامل صحية أخرى فى الاعتبار زادت حالات تقطع التنفس أثناء النوم من حالات أمراض الكلى المزمنة بنسبة 58 فى المئة فيما قال الفريق البحثى إن عوامل أخرى منها ارتفاع ضغط الدم والإصابة بداء السكرى تزيد من مخاطر أمراض الكلى المزمنة.

وقالت تيتانيا كيندزيرسكا من معهد العلوم الإكلينيكية بجامعة تورونتو التى لم تشارك فى البحث إن تذبذب مستويات الأكسجين خلال الليل والأرق قد يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم الأمر الذى يسبب ضررا بالكلية واحتمال إصابتها بأمراض مزمنة.

لكنها استدركت قائلة إن نتائج هذه الدراسة محدودة بسبب قلة المعلومات عن حالة تقطع التنفس أثناء النوم ومدى شدة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وقالت إن ثمة عوامل أخرى مهمة لتحديد أمراض الكلى منها السمنة وعادات التدخين لكنها لم تدخل فى هذا التقييم.
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