للوقاية من "زيكا".. القومى للبحوث ينتج أقمشة وسجادا وستائر طاردة للبعوض

صرح الدكتور محمد محمود هاشم، نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون البحثية خلال ندوة "فيروس زيكا" التى أقامها المركز اليوم، قائلا: "استطعنا فى المركز إنتاج أقمشة يمكن استخدامها كستائر على الشبابيك تنتج مواد طاردة للبعوض والحشرات وكذلك إنتاج سجاد للمنزل يقوم بنفس المهمة، وهى إحدى طرق الوقاية التى نسعى لنشرها حتى نتجنب فيروس زيكا الذى ينتقل عن طريق البعوض".

ويضيف، الوقاية من فيروس زيكا بصفة خاصة وغيرها من الفيروسات هو هدفنا فى المركز وبالبحث استطاعنا التوصل إلى هذه المادة وتم انتاج أقمشة منها حتى يسهل على الجميع استخدامها ويمكن استخدامها فى صناعة الستائر والسجاد والملابس لمقاومة المرض والوقاية من البعوض بصفة مستمرة.

- وكيل وزارة الصحة: مصر خالية من فيروس زيكا

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