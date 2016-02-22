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الزمالك في مواجهة سيد البلد للزحف نحو قمة الدوري

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الزمالك في مواجهة سيد البلد للزحف نحو قمة الدوري الزمالك في مواجهة سيد البلد للزحف نحو قمة الدوري

مبارة الزمالك و الاتحاد

يسعى نادي الزمالك اليوم، لتحقيق فوزًا على ضيفه الاتحاد السكندري، ليقربه من منافسه القليدي النادي الأهلي المتصدر لبطولة الدوري العام الممتاز.

وتقام اليوم المبارة المرتقبة على بترسبورت في تمام الساعة الثامنة مساءً والمؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري العام.

يخوض الزمالك اللقاء برصيد 35 نقطة محتلًا المركز الثاني، ويبحث عن الثلاث نقاط ليقلص الفارق مع غريمة الأهلي المتصدر بـ 40 نقطة، بينما الاتحاد برصيد 22 في المركز الثاني عشر.

واستبعد محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك، مصطفى فتحي عن مباراة اليوم، بينما يستمر غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك عن قائمة الفريق بعدما غاب عن مواجهة أسوان. ويشارك باسم مرسي قائمة الزمالك على الرغم من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

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