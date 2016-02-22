محافظ المنيا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، المهرجان الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة اليوم الاثنين، احتفالا باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، تحت عنوان "كلنا واحد"، وذلك بمقر مركز شباب مدينة المنيا.

أشاد المحافظ بالدعم، الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لذوى الإعاقة، موضحا أن ذوى الإعاقة هم أكثر الأشخاص قوة وهناك اهتمام كبير من قبل الدولة لدمجهم فى كل الأنشطة والمشاركة فى كل القطاعات والدليل على ذلك تمثيل هذه الفئة فى مجلس النواب، وأضاف أننا لن نتأخر عن تقديم أى دعم لهم.

وأعرب المحافظ عن شكره لأولياء أمور الطلاب من ذوى الإعاقة، لأنهم هم من يقومون بالجزء الأكبر والأهم فى الرعاية والاهتمام بهم وإدماجهم فى الأنشطة، كما أشاد بدور الجمعيات الأهلية التى ترعاهم وتدافع عن حقوقهم.

أوضحت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هذا المهرجان يأتى فى إطار حرص الدولة واهتمامها برعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى نص عليها الدستور ومشاركتهم بالأنشطة ودمج هذه الفئة بالمجتمع.

وأشارت مريم أسعد إلى أن عدد المشاركين بالمهرجان من الأشخاص ذوى الإعاقة 500 مشارك من مختلف الإعاقات ذهنية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية تم ترشيحهم عن طريق مكتب ذوى الإعاقة بالمحافظة، وقد تتضمن المهرجان العديد من الفقرات الفنية.