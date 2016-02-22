الانتهاء من إحلال وتجديد محطة مياه الفرافرة بمليون و491 ألف جنيه

فى إطار سلسلة تطوير المشروعات الخدمية والمرافق الأساسية بمراكز محافظة الوادى الجديد، صرح اللواء محمد العدوى رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بأنه سيتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شرب مدينة الفرافرة الأسبوع المقبل، بتكلفة مالية مليون و491 ألف جنيه.

وأضاف العدوى بأن المشروع بدأ فى 19 يناير الماضى تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم إنجازه والانتهاء من الأعمال به فى التوقيتات المحددة، وأن المحطة ستعمل بعد تجديدها بكامل طاقتها لتغذى احتياجات المدينة من مياه الشرب.