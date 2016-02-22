إضراب أطباء مستشفى الأحرار للمطالبة بضمهم لهيئة المستشفيات التعليمية

دخل عدد من الأطباء بمستشفى الأحرار بالزقازيق فى إضراب عن العمل، احتجاجا على رفض وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور شريف مكين ضمهم إلى هيئة المستشفيات التعليمية بعد ضم المستشفى لها.

وقال أحد الأطباء المضربين، إن المستشفى تحول إلى مستشفى تعليمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يضم جميع كادر المستشفى الطبى، ويتم نقلهم بدرجتهم الوظيفية إلى الهيئة، إلا أن وكيل الوزارة رفض ضم الأطباء النواب للهيئة بالمخالفة للقانون على حد قوله، بما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء، وتجمع الأطباء المضربون بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، وطالب الأطباء رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بسرعة التدخل وتنفيذ القانون وضم النواب إلى هيئة المستشفيات التعليمية بدرجاتهم .



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