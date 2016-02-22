حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية اللاهون فى الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم بمصاحبة قوات من الجيش والشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 3 أفدنة بنطاق الوحدة المحلية باللاهون.

ونجحت الحملة تحت إشراف إبراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم، فى إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة من بينها عدد من المنازل المبنية بالبلوك الأبيض.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وأنه سيتم التصدى بكل حزم لكافة محاولات التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة المخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية من مختلف صور التعديات بالبناء أو التبوير.