تطعيم 298 ألفا و797 طفلا فى اليوم الأول لحملة شلل الأطفال ببنى سويف

أكد الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف تطعيم 298 ألفا و797 طفلاً بنسبة 59% فى اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقرى المحافظة، والتى تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمناقشة أبرز إيجابيات وسلبيات اليوم الأول للحملة، وأهم الملاحظات التى رصدتها فرق الإشراف أثناء المرور والمتابعة، فى حضور كل من: د.جمال عبد المنعم مسئول قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، ود. أمنية حسن مدير الطب الوقائى بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية والفنية، ومشرفى الإدارات على فرق الحملة.

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