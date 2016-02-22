مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 40 ألف قرص مخدر ببلبيس

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان فى الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين قبل قيامهما بترويج 40 ألف قرص من العقاقير المخدرة، على عملائهما بدائرة مركز بلبيس .

وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد رمضان رئيس مكتب مكافحة مخدرات العاشر، يفيد قيام "أحمد ح س" وشهرته أحمد طرطور 29 سنة عاطل ومقيم بلبيس، و"محمد ع ع" شهرته خضر، 33 سنة عاطل ومقيم الكتيبة مركز بلبيس، بالاتجار فى العقاقير المخدرة، وبعد إذن النيابة العامة ببلبيس برئاسة المستشار أمير الهامى نوار .

وتم عمل كمين للمتهمين بالقرب من مقابر قرية الكتيبة، بمعرفة الرائد وائل فؤاد وكيل مكافحة العاشر، والنقيب محمد الفرماوى بمكافحة مخدرات العاشر، برئاسة العقيد أحمد رمضان، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما 40 ألف قرص مخدر، ومبلغ 2000 جنيه حصيلة البيع، و2 هاتف محمول، بالمقابر قرية الكتيبة، وتم التحفظ على المضبوطات.